Le chercheur tunisien Mohamed Bjaoui a remporté la première place du Prix FABA Santé – Amina Ben Ayed. Il est maître-assistant en pharmacologie à la Faculté de Pharmacie de Monastir. Ce prix, à sa deuxième édition, récompense les jeunes chercheurs innovants en médecine.

Un diagnostic cardiaque en 15 minutes

Son projet primé propose une technique rapide et simplifiée pour dépister les maladies cardiaques. Il vise notamment l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Le but est d’obtenir un diagnostic précoce à partir d’un simple échantillon de sang. Les résultats seraient disponibles en 15 minutes. Cette innovation orienterait le patient immédiatement vers le spécialiste pour une prise en charge rapide.

Mohamed Bjaoui utilisera la bourse FABA pour développer un prototype fonctionnel en laboratoire d’ici deux ans. Il souligne que la phase suivante nécessitera l’aide d’entreprises pharmaceutiques internationales. Ces partenariats assureront la production et la commercialisation à grande échelle.

Un autre projet pour les patients rénaux

Le chercheur travaille aussi sur un second projet. Il vise à créer des médicaments de substitution pour les patients souffrant de maladies rénales. Ces patients suivent souvent des traitements lourds comme la chimiothérapie ou les antibiotiques.

L’objectif est de proposer des formules sans effets secondaires sur les reins. Les patients pourront ainsi continuer leur traitement sans risque supplémentaire.

Le Prix FABA soutient l’innovation

Le Prix FABA Santé – Amina Ben Ayed soutient la recherche médicale et l’innovation scientifique en Tunisie. Le jury, composé d’experts, a récompensé quatre chercheurs tunisiens. Chacun reçoit une bourse de 30 000 dinars pour financer ses travaux.

La Fondation Abdelwahab Ben Ayed promeut ainsi une recherche appliquée et utile. Elle encourage les jeunes talents à explorer de nouvelles pistes thérapeutiques.