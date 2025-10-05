Une grande exposition culturelle tunisienne a ouvert ses portes au Japon. L’inauguration a eu lieu le vendredi 4 octobre 2025. Elle s’intitule « Tunis : voies d’échanges culturels avec le monde ». L’événement se tient au Musée d’art de Tokyo Fuji. Le public peut la visiter jusqu’à fin janvier 2026.

L’exposition marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon. La mission tunisienne à Tokyo a organisé cette initiative. Elle veut montrer la richesse de la culture tunisienne. Elle promeut également la Tunisie comme destination culturelle et touristique.

Patrimoine tunisien et promotion du tourisme

L’exposition propose un parcours complet dans le patrimoine tunisien. La page Facebook de l’ambassade de Tunisie à Tokyo donne les détails. Le programme s’organise autour de plusieurs thèmes.

Les visiteurs découvrent de l’artisanat et des arts plastiques tunisiens. Un espace présente le patrimoine culturel et touristique du pays. L’exposition inclut aussi un stand de vente. Les gens peuvent y acheter des produits authentiques du terroir.

Un événement diplomatique majeur

La cérémonie d’ouverture a attiré beaucoup de personnalités. Elle a souligné l’importance diplomatique de l’exposition. Plusieurs ambassadeurs accrédités au Japon étaient présents. Des diplomates et des figures culturelles japonaises s’y sont rendus.

Leur présence a mis en lumière les liens historiques et culturels forts entre les deux pays. L’exposition confirme le rôle clé de la diplomatie culturelle. Elle renforce les partenariats internationaux.