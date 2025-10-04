Le Stade Tunisien a confirmé sa domination en tête de la Ligue 1 professionnelle grâce à une victoire nette (3-0) contre l’ES Zarzis, samedi, lors de la 9e journée du championnat. L’AS Marsa, de son côté, a signé un large succès à Béja (6-0) qui lui permet de respirer au classement.

Le Stade Tunisien solide leader

Au stade Enneifer, la formation du Bardo a survolé son duel face à Zarzis. Un doublé d’Amine Habboubi (10e, 71e) et une réalisation du Sénégalais Amadou Dia Ndiaye (62e) ont scellé un succès maîtrisé.

Toujours invaincu, le Stade Tunisien compte désormais 21 points, deux de plus que le Club Africain, tombeur vendredi de l’AS Gabès (1-0). Les Stadistes restent ainsi solides en tête avant la suite des rencontres dominicales.

L’ES Zarzis en perte de vitesse

Pour l’ES Zarzis, la dynamique s’essouffle. Battue pour la troisième fois de la saison après son revers contre l’AS Soliman (1-3), l’équipe du Sud recule à la 4e place avec 16 points. Elle reste sous la menace de l’US Monastir (14 points), qui reçoit dimanche la JS Omrane.

L’AS Marsa frappe fort à Béja

À Béja, l’AS Marsa a réalisé le carton du jour en s’imposant 6-0 face à l’Olympique local.

Ahmed Hadhri s’est illustré avec un triplé (55e, 71e, 76e), tandis qu’Amane Ben Hamida (25e, 56e) et Amor Traidi (50e) ont complété la démonstration marsoise.

Grâce à cette victoire, l’AS Marsa grimpe à la 11e place avec 10 points et s’éloigne provisoirement de la zone rouge.

Béja s’enfonce dans la crise

Rien ne va plus pour l’Olympique de Béja, lanterne rouge du championnat. L’équipe enregistre une sixième défaite consécutive et stagne à 5 points.

Soliman et Bizertin dos à dos

Enfin, à Bir Bouregba, l’AS Soliman et le CA Bizertin n’ont pas réussi à se départager (0-0). Réduits à dix après l’expulsion de Bonaventure Fonseca à la 45e minute, les Bizertins restent 6e avec 12 points. Soliman, de son côté, pointe à la 13e place (8 points).

Les matches à venir

La journée se poursuit dimanche avec trois affiches : Espérance de Tunis – Étoile du Sahel à Radès, US Monastir – JS Omrane à Monastir, et JS Kairouan – CS Sfaxien à Kairouan.