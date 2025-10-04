Le Stade Tunisien s’est emparé, samedi, seul du fauteuil de leader du championnat de Ligue 1 tunisienne, au terme d’une 9ᵉ journée marquée par le carton de l’AS Marsa et les difficultés persistantes de l’Olympique de Béja.

Le Stade Tunisien sans partage

Au stade du Bardo, le Stade Tunisien a conforté sa position en tête en dominant l’ES Zarzis (3-0). Amine Habboubi s’est illustré par un doublé (10’, 71’), tandis que Amadou Dia Ndiaye a corsé l’addition à la 62e minute. Invaincus depuis le début de saison, les Bardolais comptent désormais 21 points en neuf matchs et prennent trois longueurs d’avance sur le Club Africain.

La Marsa explose à Béja

Sur la pelouse de Béja, l’AS Marsa a livré une prestation offensive éclatante en s’imposant 6-0 face à l’Olympique de Béja, lanterne rouge. Amanallah Ben Hamida (25’, 56’), Amor Traidi (50’) et Ahmed Hadhri, auteur d’un triplé (55’, 71’, 76’), ont offert un large succès aux Marsois. Cette victoire permet à l’équipe du Safsaf de remonter provisoirement à la 11e place avec 10 points.

Nuls à Soliman et Métlaoui

À Bir Bouregba, l’AS Soliman et le CA Bizertin se sont neutralisés (0-0) dans un match pauvre en occasions.

À Métlaoui, l’ES Métlaoui a arraché le nul face à l’US Ben Guerdane (1-1). Adam Taoues avait ouvert la marque sur penalty (74’), avant qu’Ahmed Ouled Bahi n’égalise dans le temps additionnel (90’+7 sp).

Le Club Africain reste au contact

Vendredi, à Gabès, le Club Africain a signé un succès précieux (1-0) grâce à Firas Chawat (20’). Les Clubistes consolident leur deuxième place avec 19 points, en attendant les matchs de l’Espérance ST et de l’US Monastir, respectivement face à l’ES Sahel et à la JS Omrane ce dimanche.

Classement provisoire après la 9e journée

1️⃣ Stade Tunisien — 21 pts

2️⃣ Club Africain — 19 pts

3️⃣ Espérance ST — 17 pts (1 match en moins)

4️⃣ ES Zarzis — 16 pts

5️⃣ US Monastir — 14 pts (1 match en moins)