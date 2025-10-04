Le Real Madrid accueille Villarreal ce samedi 4 octobre 2025 au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 8ᵉ journée de Liga. Une affiche qui promet spectacle et intensité entre deux équipes engagées dans la course aux places européennes. Le coup d’envoi est prévu à 21h00.

Diffusion TV et streaming

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 2, diffuseur officiel de la Liga en France. Les abonnés pourront suivre le match à la télévision, mais aussi en streaming via le site officiel ou l’application de la chaîne.

Comment regarder en ligne ?

Pour accéder au streaming, un abonnement à beIN SPORTS est nécessaire, que ce soit via votre fournisseur d’accès à internet ou directement auprès de la chaîne. Une fois connecté avec vos identifiants, vous pourrez profiter du match en mobilité sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Les infos pratiques

Date et heure : Samedi 4 octobre 2025 à 21h00

Stade : Santiago Bernabéu, Madrid

Chaîne : beIN SPORTS 2