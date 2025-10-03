Le Club Africain s’est imposé vendredi à Gabès face à l’ASG (0-1). Firas Chawat a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 20e minute. Grâce à ce succès, les Clubistes prennent la tête du classement avec 19 points au compteur après neuf journées.

Match accroché à Métlaoui

Dans le même temps, l’ES Métlaoui a arraché le nul contre l’US Ben Guerdane (1-1). Adam Taoues a ouvert le score pour les visiteurs sur penalty à la 74e minute. Les locaux ont égalisé dans le temps additionnel grâce à un autre penalty transformé par Ahmed Ouled Bahi (90+7). Avec ce résultat, l’ESM totalise 12 points tandis que l’USBG reste à 7 unités.

Programme du week-end

La 9e journée se poursuivra samedi avec trois rencontres :

Stade Tunisien – ES Zarzis (au Bardo)

Olympique Béja – AS Marsa (à Béja)

AS Soliman – CA Bizertin (à Bir Bouregba)

Dimanche, quatre affiches compléteront le programme :

Espérance de Tunis – Étoile du Sahel (à Radès)

US Monastir – JS Omrane (à Monastir)

JS Kairouan – CS Sfaxien (à Kairouan)

Classement serré en tête

Après les matches disputés vendredi, le Club Africain mène la danse avec 19 points en 9 rencontres. Le Stade Tunisien suit de près avec 18 points et un match en moins. L’Espérance de Tunis complète le podium avec 17 points, également après 8 journées. L’ES Zarzis reste en embuscade avec 16 points.

Derrière, l’US Monastir conserve une cinquième place solide avec 14 points, restant invaincu malgré cinq nuls concédés.

En bas de tableau, l’AS Gabès (6 pts) et l’Olympique Béja (5 pts) ferment la marche. L’AS Marsa, l’AS Soliman et l’US Ben Guerdane luttent aussi pour éviter la zone rouge avec 7 points chacun.