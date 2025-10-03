Des circulaires conjointes visant le financement de trois campagnes agricoles (des céréales, des oliviers et des dattes) ont été signées, vendredi, à Tunis, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

Les crédits destinés aux petits agriculteurs sont d’un montant global de 90 millions de dinars (MD), contre 50 MD lors de la campagne précédente. La répartition des crédits s’élève à 30 MD pour les céréales, 40 MD pour les oliviers et 20 MD pour les dattes, indique la BTS dans un communiqué.

Ces financements permettront aux petits exploitants de couvrir leurs besoins essentiels : achat de semences et d’engrais, préparation des sols, récolte, transport et stockage des dattes, mais aussi cueillette des olives, trituration, stockage et entretien des oliveraies.

Cette année, un soutien exceptionnel a été accordé aux agriculteurs en raison des perspectives de production encourageantes et de la forte demande de financement. La BTS prendra en charge ces campagnes à travers l’octroi de crédits saisonniers à taux d’intérêt fixe, sans garanties, sans apport personnel et selon des conditions souples et des procédures simplifiées.

Les nouvelles circulaires mettent ,également, l’accent sur la simplification des démarches comme la réduction des délais de traitement des dossiers, le décaissement rapide des prêts et l’accompagnement des agriculteurs, avec l’appui technique nécessaire.