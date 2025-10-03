L’attaquant du Real Madrid, Jude Bellingham, ne figure pas dans la liste de 24 joueurs convoqués par le sélectionneur Thomas Tuchel pour les matchs du mois d’octobre. Opéré de l’épaule en juillet, le joueur a déjà repris la compétition en club mais reste écarté de la sélection nationale, comme en septembre.

Une liste dévoilée par Thomas Tuchel

Tuchel a retenu 24 joueurs pour affronter le Pays de Galles en amical le 9 octobre, puis la Lettonie en éliminatoires du Mondial 2026 le 14 octobre. Bellingham, élu à 22 ans meilleur joueur anglais de la saison passée, est donc laissé au repos malgré ses quatre matches disputés récemment avec le Real Madrid.

Retours et absences notables

Bonne nouvelle pour l’Angleterre, Bukayo Saka (Arsenal) effectue son retour après une blessure aux ischios qui l’avait privé du rassemblement précédent. En revanche, Cole Palmer (Chelsea) et Trent Alexander-Arnold restent absents pour blessure. Tuchel a aussi choisi de se passer de Jack Grealish (Everton) et Phil Foden (Manchester City).

Continuité dans le groupe

Le sélectionneur justifie ses choix par une volonté de stabilité :

« Cela ne fait que trois semaines depuis le dernier rassemblement, la dernière victoire, la dernière performance. Pourquoi ne pas rappeler le même groupe, puisqu’il a montré l’exemple ? »

L’Angleterre, victorieuse en septembre d’Andorre (2-0) et de la Serbie (5-0), domine son groupe avec un parcours parfait : cinq victoires en cinq matchs, 13 buts inscrits et aucun concédé.