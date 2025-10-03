Le gouvernement ivoirien a présenté un projet de budget pour 2026 de 17.350,2 milliards de francs CFA (près de 31 milliards de dollars), soit une progression de 13,1 % par rapport à l’exercice en cours, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

L’objectif affiché est de soutenir le développement économique et social du pays.

Une augmentation significative par rapport à 2025

Pour rappel, le budget de l’État pour 2025 s’élevait à 15.339,2 milliards de FCFA (environ 27,4 milliards de dollars). “Cette augmentation reflète la volonté du gouvernement de poursuivre ses efforts pour le développement économique et social du pays”, a expliqué Amadou Coulibaly lors de sa conférence de presse à Abidjan.

Renforcement des dépenses sociales et environnementales

Le projet de budget 2026 prévoit un renforcement des dépenses sociales, en particulier celles visant à réduire la pauvreté et les inégalités, ainsi que celles consacrées à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique. “L’objectif est de favoriser une croissance économique forte, durable et inclusive”, a ajouté le porte-parole.

Contexte économique favorable et soutien du FMI

Ce projet s’inscrit dans un contexte économique national dynamique, marqué par la bonne exécution du Plan national de développement (PND) 2021-2025 et la mise en œuvre des réformes structurelles dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) pour la période 2023-2026.

Au terme d’une évaluation récente, le FMI a jugé “satisfaisante” la performance du programme, soulignant les “progrès considérables” accomplis par la Côte d’Ivoire dans la réalisation de ses principaux objectifs économiques.

Croissance économique et politique budgétaire

Le taux de croissance projeté pour 2026 s’établit à 6,7 %, confirmant la résilience de l’économie nationale malgré un contexte international difficile. Le gouvernement précise que la politique budgétaire pour 2026 sera orientée vers l’accroissement de la mobilisation des ressources intérieures, la maîtrise des charges de fonctionnement et la consolidation des dépenses d’investissement.

Structure du budget 2026

Le projet de budget est organisé en 29 dotations et 158 programmes répartis au sein des différentes institutions et ministères du pays, reflétant la volonté de renforcer la planification et le suivi des dépenses publiques.