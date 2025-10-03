La Fédération Tunisienne d’Aviron organisera, le 5 octobre courant, la 16e édition de la Régate Internationale d’Aviron du Lac de Tunis.

L’événement désormais inscrit dans le calendrier officiel des manifestations sportives de la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (World Rowing), verra la participation de la Tunisie (pays hôte), de la Libye, du Maroc et du Soudan, outre une équipe britannique.

La Tunisie y sera, quant à elle, représentée par 22 athlètes répartis dans les catégories U17, U19, U23, seniors et para-aviron, en plus de 11 athlètes masters dont Khedija Krimi, médaillée d’argent au double-léger lors des mondiaux de la discipline à Shanghai en Chine.

Et en dépit du fait que cette édition coïncide avec plusieurs compétitions majeures du calendrier mondial et continental, ce qui a impacté la présence habituelle de nombreuses nations africaines, la Fédération tunisienne d’Aviron ambitionne à travers cette 16e régate d’offrir aux rameurs tunisiens une opportunité précieuse de confrontation internationale. Il s’agit, également, de former et de préparer la relève, en maintenant un niveau de compétition stimulant malgré les circonstances.