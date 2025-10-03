Le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) a annoncé, jeudi, la signature de deux conventions stratégiques avec divers partenaires visant à renforcer le secteur des Industries culturelles et créatives (ICC).

Il s’agit d’une convention-cadre avec la Jeune Chambre Économique de Tunisie (JCIT) et une autre convention tripartite avec le comité d’organisation du Congrès mondial de la JCIT “Leading by Innovation” et la société 10 Diversions, peut-on lire dans le communiqué du TICDCE.

Le Centre souligne que ces accords s’inscrivent dans le cadre du Congrès mondial JCI 2025 qui se tiendra du 4 au 8 novembre sous le haut patronage du Président de la République.

Cette initiative met en avant les valeurs d’innovation, de créativité et de leadership, tout en consolidant le rôle du TICDCE dans l’intégration du numérique au service de la création culturelle, la valorisation du patrimoine tunisien et le positionnement de la Tunisie comme pôle culturel et destination de rayonnement international, indique la même source.

À travers cette collaboration, le TICDCE et la JCIT réaffirment leur engagement commun en faveur de l’autonomisation des jeunes, du soutien à l’économie, de la promotion de l’entrepreneuriat émergent et de l’accompagnement des futurs leaders, -a-t-on encore souligné.

Le TICDCE est un incubateur des projets innovants et des startapeurs dans le domaine de la culture offrant un cadre pour la formation et la promotion de la culture par la technologie.