L’Union de radiodiffusion des états arabes (ASBU) a remis, jeudi, une partie des recettes du festival arabe de la radio et de la télévision, organisé fin juin 2025 soit un montant de 70 mille 940 dinars, à l’association des villages SOS, au cours d’une cérémonie organisée au siège de l’ASBU.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’ASBU Abderrahim Souleiman et du directeur national de l’Association des villages SOS Achraf Saidi.

Le directeur général de l’ASBU a souligné dans une déclaration à la TAP, que l’union s’emploie, à travers cette aide symbolique, à soutenir les efforts de l’association des villages SOS en matière de protection des enfants sans soutien familial et à promouvoir ses contenus médiatiques pour valoriser ses actions caritatives.

Il a formé l’espoir de consacrer une partie des recettes des festivals organisés par l’ASBU dont notamment, le festival de la chanson arabe qui sera lancé en Tunisie au cours du mois de septembre ou octobre 2026, pour soutenir les oeuvres caritatives en Tunisie ou en Palestine.

Le directeur de l’ASBU a rappelé l’adhésion de l’union de radiodiffusion des états arabes aux efforts visant la promotion des activités caritatives, à travers le versement des recettes de la précédente édition du festival de la chanson arabe, au peuple Palestinien à Gaza.

De son côté, le directeur national de l’association des villages SOS a indiqué dans une déclaration à la TAP que cette aide financière versée par l’ASBU est motivante et permettra de stimuler les activités de l’association.

“Il s’agit- là d’un message fort, adressé aux établissements médiatiques à l’échelle nationale et internationale en vue de soutenir les villages SOS” a-t-il ajouté.

Saidi a précisé que le montant versé par l’ASBU sera consacré à l’achat des fournitures scolaires au profit des enfants sans soutien familial pris en charge par les villages SOS, rappelant que le coût de cette rentrée scolaire s’élève à environ 3,2 millions de dinars.