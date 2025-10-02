Un mouvement de colère traverse l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Tunisie et dans d’autres régions dans le monde. Dans plusieurs villes, des milliers de personnes manifestent contre ce qu’elles appellent la « piraterie » visant la Flottille Soumoud, un convoi humanitaire à destination de Gaza.

Grève générale et colère citoyenne

Syndicats et associations ont lancé un appel à la grève générale. Pour beaucoup, c’est la réponse à l’entrave répétée de l’aide humanitaire. Dans les cortèges, les manifestants brandissent drapeaux et pancartes en soutien à la Palestine.

Soutien international et voix syndicales

Une syndicaliste britannique a pris la parole lors d’un rassemblement. Elle s’est adressée directement aux pays qui reconnaissent la Palestine. Sa question est simple : pourquoi n’envoient-ils pas leurs propres flottes pour briser le blocus et livrer de l’aide à Gaza ?

Un symbole de résistance civile

Pour les manifestants, la Flottille est plus qu’un convoi. Elle représente un acte de résistance civile face au siège imposé à Gaza. Beaucoup estiment que la liberté de circulation de l’aide doit être défendue comme un droit essentiel.

Ce soulèvement dépasse les frontières italiennes. Il confirme que la question palestinienne reste un sujet qui mobilise citoyens, syndicats et organisations bien au-delà du Proche-Orient.

