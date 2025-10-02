Le marché boursier a terminé la séance du jeudi en territoire négatif. L’indice de référence a lâché -0,3 % à 12385 points, dans un maigre volume de 3 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre STIP. Sans faire l’objet de transactions, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est bonifiée de 3,9 % à 3,700 D.

Le titre SFBT a terminé la séance sur une note d’optimisme. L’action du leader des boissons gazeuses et alcoolisées en Tunisie a gagné 0,7 % à 12,840 D. La valeur a brassé un flux limité de 69 mille dinars sur la séance.

Le titre BH LEASING a enregistré la moins bonne performance de la séance. Dans des échanges très réduits de 8 mille dinars, l’action du leaseur adossé au groupe BH a reculé de -3,3 % à 3,820 D.

Le titre SOTETEL s’est, également, mal comporté sur la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications adossé au groupe TUNISIE TELECOM s’est pliée de -2,4 % à 4,980 D. La valeur a été échangée à hauteur de 4 mille dinars seulement sur la séance.

STB a été la valeur la plus active de la séance. L’action de la banque publique a légèrement baissé de -1,5 % à 3,920 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 622 mille dinars.