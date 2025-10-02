Un dialogue sectoriel sur les médicaments biotechnologiques s’est tenu récemment au siège de l’ambassade d’Allemagne à Tunis, dans le cadre du programme « Croissance qualitative de l’emploi (CQE) 2022-2026 », financé par l’Allemagne et l’Union européenne.

L’objectif de cette initiative est d’accompagner les entreprises industrielles tunisiennes afin d’améliorer leur productivité, de renforcer leur compétitivité et de favoriser leur insertion sur les marchés internationaux, notamment à travers le développement de produits biopharmaceutiques conformes aux normes internationales.

La rencontre a rassemblé des représentants du secteur pharmaceutique tunisien, des ministères concernés, ainsi que des partenaires allemands et européens. Les participants ont échangé sur les opportunités et les défis liés à l’essor de cette biotechnologie stratégique, jugée essentielle pour la diversification industrielle et la création d’emplois qualifiés.

Le projet CQE, mis en œuvre en coordination avec le ministère tunisien de l’Industrie et de l’Énergie, s’inscrit dans la Stratégie nationale de l’industrie à l’horizon 2035 et vise à soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation dans les secteurs prioritaires. Il est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne.