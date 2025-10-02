JS Kabylie reçoit le MC Alger vendredi 2 octobre 2025 au Stade du 1er Novembre 1954 pour le compte de la 6ᵉ journée de D1 Nedjma. Le coup d’envoi est prévu à 18h00. Les deux équipes visent à consolider leur position dans un championnat serré, où chaque point compte. Le match attire une attention particulière, car il oppose deux clubs historiques d’Algérie dans un contexte de lutte pour les places d’honneur.

Forme & dynamique

JS Kabylie reste sur une série mitigée : une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Le club peine à maintenir une régularité offensive et devra corriger ses erreurs défensives pour tenir tête à un adversaire solide.

MC Alger, en revanche, affiche une forme plus stable avec deux victoires et deux nuls sur les cinq derniers matchs. L’équipe semble mieux gérer ses confrontations et conserve un bilan positif sur la phase initiale de la saison.

Classement & pression

Au classement, MC Alger occupe la 8ᵉ place avec 7 points en 3 matchs, tandis que JS Kabylie est 14ᵉ avec 5 points en 4 rencontres. L’écart est faible et chaque résultat pourrait faire basculer la hiérarchie. La pression est donc forte pour les deux formations : JS Kabylie cherche à remonter au classement, MC Alger à confirmer sa dynamique positive.

Face-à-face récent

Sur les cinq dernières confrontations directes, JS Kabylie a remporté 1 match, MC Alger 2, et 2 rencontres se sont soldées par des nuls. La tendance est équilibrée et montre que chaque rencontre est disputée. Les deux clubs ont marqué et encaissé régulièrement, indiquant un duel potentiellement ouvert et compétitif.

Joueurs à suivre

JS Kabylie : [à vérifier pour noms exacts] — joueur clé offensif capable de créer des décalages.

MC Alger : [à vérifier pour noms exacts] — milieu central influent dans la récupération et la relance.

MC Alger : attaquant principal pouvant changer le cours du match sur des phases rapides.

Ce qu’on attend du match

Le duel devrait se jouer sur la solidité défensive et la capacité à exploiter les transitions rapides. JS Kabylie devra renforcer sa cohésion défensive et créer des occasions via les ailes. MC Alger cherchera à imposer son rythme et à profiter des espaces laissés par l’adversaire. L’intensité psychologique sera élevée, chaque point étant crucial pour le classement.