Le sélectionneur Carlo Ancelotti a dévoilé mercredi la liste du Brésil pour les prochains matches amicaux face à la Corée du Sud et au Japon. Les stars du Real Madrid, Vinicius Junior et Rodrygo, y font leur retour, tandis que Neymar, encore blessé, reste absent.

Vinicius et Rodrygo rappelés

Après avoir manqué le précédent rassemblement, les deux attaquants madrilènes retrouvent le groupe. Mis en concurrence au Real Madrid pour le poste d’ailier gauche depuis l’arrivée de Xabi Alonso, Vinicius et Rodrygo continuent toutefois de former un duo complémentaire en sélection, comme ils l’avaient déjà fait sous les ordres d’Ancelotti au club.

« Rodrygo est de retour car, même avec peu de titularisations, il a toujours été performant lorsqu’il est entré », a expliqué l’entraîneur italien en conférence de presse.

Neymar encore sur la touche

En revanche, Neymar ne figure pas dans la liste. Victime d’une nouvelle blessure à la cuisse, l’attaquant de Santos ne devrait pas rejouer avant novembre. Âgé de 33 ans, il n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023 et n’a jamais été convoqué par Ancelotti depuis son arrivée à la tête de l’équipe en mai dernier.

Militao de retour, plusieurs absences majeures

Le Real Madrid comptera un troisième représentant en sélection avec le retour du défenseur Eder Militao, remis d’une longue blessure. Mais la Seleção devra encore composer avec des forfaits importants : Raphinha (FC Barcelone) et Alisson Becker (Liverpool), titulaires indiscutables, sont indisponibles.

Surprise : Igor Jesus convoqué

Parmi les nouveautés, Carlo Ancelotti a retenu l’avant-centre Igor Jesus, récemment transféré à Nottingham Forest. Le jeune attaquant a été préféré à Joao Pedro (Chelsea), pourtant régulier avec son club. Ce choix marque la volonté du sélectionneur italien de diversifier ses options offensives.

Le Brésil, en pleine phase de reconstruction avec Ancelotti, se rendra en Asie pour affronter la Corée du Sud et le Japon, deux adversaires de haut niveau qui serviront de tests dans la préparation vers les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.