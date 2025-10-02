Une vidéo diffusée par Al Jazeera Mubasher montre une intervention musclée de la marine israélienne contre des navires de la « Flottille Soumoud », initiative internationale visant à briser le blocus maritime imposé à Gaza.

Collision en mer

Les images révèlent la collision volontaire d’un navire militaire israélien avec l’un des bateaux civils de la flottille. L’impact, filmé à courte distance, illustre la tension grandissante autour de cette mission.

Jets d’eau à haute pression

Dans un autre passage, un second navire est pris pour cible par des canons à eau utilisés comme arme de dissuasion. Ces jets puissants, souvent employés pour repousser ou immobiliser, témoignent de la volonté israélienne de bloquer l’avancée des activistes en mer.

Contexte et interprétations

Bien que la vidéo ne fournisse pas de détails supplémentaires, elle s’inscrit dans un contexte récurrent : les tentatives de militants et d’organisations humanitaires de rejoindre Gaza par voie maritime, en dénonçant le blocus en vigueur depuis plus de 18 ans.

