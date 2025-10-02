L’artiste-plasticien Ali Znaidi présente une nouvelle exposition personnelle rétrospective intitulée “Un voyage entre les couleurs et les lumières de 1975 – 2025” dont le vernissage est prévu ce samedi à 18h à la maison des arts du Belvédère à Tunis.

Prévue du 4 au 30 octobre 2025, cette nouvelle exposition rétrospective revient sur le parcours artistique remarquable du plasticien entamé il y a près de cinquante ans. Placée sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, cette exposition rétrospective est organisée par la maison des arts du Belvédère et la Direction des arts plastiques.

Znaidi est auteur d’autres expositions rétrospectives dont la première intitulée « Mémoire réinventée » organisée en avril 2015 au palais kheireddine. En 2022, il a exposé « Ode à la Vie », du 10 au 30 novembre, à la galerie Mosaïque à la cité Nasr, à Tunis. Ode à la Vie est composée d’une sélection de 35 œuvres offrant une belle symphonie de couleurs à travers des peintures, petits et grands formats, en plusieurs techniques, réalisées sur une décennie (de 2012 à 2022).

Dans “Un voyage entre les couleurs et les lumières de 1975 – 2025”, cet enfant de la Médina de Tunis et ses faubourgs mettra en avant les temps forts de sa carrière artistique documentée en 2015 dans son livre “Mémoire réinventée”. Ce beau livre de 120 pages présente plus de 100 images d’œuvres d’art dans divers styles.

Depuis ses débuts au milieu des années 70, Ali Znaidi continue son épopée d’un plasticien habité par la couleur et les lumières d’une ville multiculturelle et multiethnique qui a tant inspiré les artistes, les écrivains et les cinéastes, Tunis et sa Médina classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

La médina et ses couleurs, son architecture et ses senteurs ne cessent d’être la source d’inspiration d’un artiste d’une sensibilité extrême envers tout ce qui l’entoure. En plus des scènes quotidiennes de la vie, le patrimoine culturel immatériel de la ville sont traduits dans ses toiles du style abstrait et figuratif portant l’empreinte d’un plasticien au monde assez coloré, festif et nostalgique.

Ce cadre de vie où cohabitaient les communautés et les styles architecturaux a fait la beauté de ses toiles et une vision plastique fruit d’un croisement de plusieurs cultures, entre Orient et Occident. Les quartiers européens où habitaient les communautés siciliennes, les maltaises, espagnoles et leurs cachets architecturaux assez uniques ont tant influencé sa peinture.

Toutes ces composantes ont joué un rôle clé dans sa formation, sa vision et son expérience artistique assez remarquable. Sa philosophie plastique se pratique en fuyant dans les secrets de la Vie de l’aube de l’histoire humaine et des civilisations successives.

Ali Znaidi est lauréat du premier prix d’Art Contemporain dans la ville italienne de “San Vito” (1991), le Prix du Jury d’Art Contemporain Arabe à Abu Dhabi, aux Emirats arabes Unis (1995). En 2010, il a reçu le premier grand prix de la ville de Tunis ainsi que le troisième Ordre du Mérite culturel de la République tunisienne.

Le plasticien est un ancien universitaire qui continue d’innover et d’élargir sa collection d’œuvres. Plusieurs de ses toiles sont acquises par l’État tunisien aussi bien que par des collectionneurs privés.