Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a mis en avant les relations historiques et les liens de fraternité privilégiés unissant la Tunisie et le sultanat d’Oman et la volonté commune de les renforcer davantage et de développer la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines économique, social, académique et culturel.

Bouderbala s’exprimait lors de sa rencontre, mercredi, au Palais du Bardo, avec l’ambassadeur d’Oman à Tunis, Hilal Ben Abdallah Sinani.

Le président du parlement a souligné l’importance de renforcer la coopération dans le domaine parlementaire, mettant en avant la formation par l’ARP d’un groupe de coopération parlementaire avec les pays arabes, qui donnera lieu au groupe d’amitié parlementaire tuniso-omanais.

Cela a pour objectif de développer les relations aux plans bilatéral et multilatéral, a-t-il dit.

Bouderbala a, en outre, fait état de la disposition du parlement à accueillir le président de la Choura omanais à la tête d’une délégation parlementaire, soulignant l’importance d’intensifier les rencontres et les échanges de visite compte tenu de la convergence des points de vue dans la plupart des questions d’intérêt commun.

Pour sa part, l’ambassadeur omanais a mis en avant les relations historiques solides établies entre la Tunisie et Oman, qui « ne cesse de se développer à tous les niveaux ».

Il a, dans ce contexte, souligné la compétence et l’expertise de la communauté tunisienne à Oman depuis des années, plus particulièrement dans les domaines éducatif, juridique et diplomatique.

L’ambassadeur a, par ailleurs, fait état de la disposition du président du parlement omanais à encourager l’échange de visites entre les deux pays afin d’apporter le développement nécessaire aux relations parlementaires.

Il a souligné la reconnaissance à l’ARP pour avoir soutenu le candidat du Conseil de la Choura omanais au poste de vice-président du parlement arabe.