Selon les organisateurs, plus de 12 navires de guerre israéliens se sont rapprochés du convoi, provoquant une alerte générale à bord. Les forces israéliennes ont exigé des passagers qu’ils restent assis, un signal interprété comme la préparation d’une interception imminente. Des manœuvres intimidantes ont également été signalées, notamment l’usage de drones armés et la présence de mines marines non expliquées.

Une détermination intacte

Malgré ces menaces, les responsables de la flottille réaffirment le caractère pacifique et transparent de leur mission. « Tout se déroule sous les yeux du monde », insistent-ils, en appelant à la vigilance internationale. Les activistes se disent déterminés à poursuivre le voyage, d’autant qu’ils ont franchi le point où le navire Madeleine avait été intercepté lors d’une précédente tentative.

Un soutien international contrasté

La mission bénéficie d’un écho mondial et attire des soutiens croissants de la société civile et d’organisations humanitaires. Mais certains gouvernements européens appellent à y mettre un terme, arguant de risques sécuritaires. Entre encouragements et pressions diplomatiques, le mouvement illustre les tensions internationales autour de Gaza.

Un symbole de résistance pacifique

Pour les organisateurs, l’initiative est autant une opération de secours humanitaire qu’un acte de résistance symbolique. Leur objectif reste clair : briser le blocus et acheminer une aide médicale et humanitaire vitale. Reste à savoir si la flottille pourra atteindre sa destination ou si elle sera une nouvelle fois stoppée avant les côtes de Gaza.