L’opération de distribution des semences sélectionnées et des engrais chimiques destinés à la production agricole (2025-2026) au gouvernorat du Kef avance à un rythme plus lent que prévu.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture, Mounir Laâbidi a indiqué à l’Agence TAP que ce retard concerne, notamment, l’approvisionnement en engrais chimiques tels que le phosphate diammonium et le super 45, ajoutant que les besoins de la région en semences sélectionnées sont estimés à 48 mille tonnes.

Au gouvernorat du Kef, les superficies programmées aux grandes cultures pour la campagne agricole 2025-2026 s’élèvent à 228 mille ha dont 200 mille ha pour la céréaliculture.