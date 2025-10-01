La 3ᵉ journée du championnat de Ligue 2 professionnelle de football se jouera ce week-end. Samedi, sept rencontres sont programmées pour le compte de la poule A :

Les matchs de la poule A samedi 4 octobre

SC Ben Arous – EM Mahdia, à 14h00 au stade de Radès.

US Boussalem – OC Kerkennah, à 15h00 à Boussalem.

CS Msaken – SA Menzel Bourguiba, à 15h00 à Msaken.

CS Chebba – ES Hammam-Sousse, à 15h00 à Chebba.

BS Bouhajla – CS Hammam-lif, à 15h00 à Chebika.

Sfax RS – US Tataouine, à 15h00 au stade 2 Mars de Sfax.

AS Agareb – AS Megrine, à 15h00 à Agareb.

Les rencontres de la poule B dimanche 5 octobre

Le lendemain, dimanche, la poule B prend le relais avec également sept affiches au programme :

Kalaa Sport – ES Bouchemma, à 15h00 à Kalaa Soghra.

SC Moknine – EGS Gafsa, à 15h00 à Moknine.

ES Sakiet Eddaier – AS Ariana, à 15h00 à Sakiet Eddaier.

AS Jelma – Jendouba Sport, à 15h00 à Jelma.

AS Kasserine – O. Sidi Bouzid, à 15h00 à Kasserine.

Stade Gabésien – US Ksour Essef, à 15h00 à Gabès.

CS Redayef – CS Korba, à 15h00 à Redayef.

Un week-end chargé en Ligue 2

Avec 14 matchs répartis sur deux jours, cette troisième journée s’annonce dense. Chaque club tentera de confirmer son début de saison ou de rectifier le tir pour rester au contact dans sa poule.