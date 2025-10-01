Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire Pfizer pour réduire les prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme fédéral d’assurance maladie Medicaid. Cette initiative marque une première réponse aux pressions exercées par l’administration sur l’industrie pharmaceutique.

Baisse des prix dans Medicaid

L’accord conclu avec Pfizer prévoit une réduction généralisée des prix pratiqués dans Medicaid, programme de couverture santé destiné aux Américains à faibles revenus. Donald Trump avait demandé, en juillet, à 17 grands laboratoires de s’aligner sur les tarifs appliqués à l’étranger, souvent inférieurs à ceux des États-Unis, et de s’y engager avant le 29 septembre. Pfizer devient le premier groupe à officialiser un accord.

Lancement de TrumpRx

En parallèle, la Maison Blanche a annoncé la création d’un site internet baptisé TrumpRx, destiné à la vente directe de médicaments. Selon un responsable, Pfizer utilisera cette plateforme pour lancer la commercialisation de ses nouveaux traitements. Cette initiative vise à renforcer la transparence et à faciliter l’accès des patients aux médicaments.

Pressions sur l’industrie pharmaceutique

Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr, a rappelé que l’administration avait engagé des discussions individuelles avec chaque laboratoire concerné. Il a précisé que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, avait évoqué la possibilité d’instaurer des droits de douane afin de disposer d’un levier supplémentaire dans ces négociations.

Une stratégie sous surveillance

L’accord avec Pfizer constitue une étape significative dans la stratégie gouvernementale de réduction des prix, mais son impact à long terme reste à évaluer. Les discussions avec les autres laboratoires pharmaceutiques se poursuivent, tandis que les professionnels de santé et les assureurs suivront de près la mise en place du site TrumpRx et l’évolution des prix sur le marché américain.