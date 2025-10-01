L’Ambassade des États-Unis à Tunis a annoncé, via un post officiel, qu’elle réduisait fortement son activité en raison du shutdown qui paralyse le gouvernement fédéral américain. Faute de financement voté par le Congrès, la représentation diplomatique fonctionne désormais en mode “chômage technique”, ne publiant plus que les informations de sécurité jugées urgentes.

Passeports et visas sous tension

Selon l’Ambassade, les services de passeports et de visas continueront « dans la mesure du possible ». Les Tunisiens ayant déposé une demande devront donc s’attendre à des délais supplémentaires et à une communication limitée. Les mises à jour régulières sur les réseaux sociaux sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Un blocage qui dépasse la Tunisie

Ce ralentissement s’inscrit dans le cadre du shutdown entré en vigueur le 1er octobre aux États-Unis, après l’échec des négociations budgétaires entre la Maison-Blanche et le Congrès. Ce blocage prive de financement une grande partie des agences fédérales et pourrait concerner jusqu’à 900.000 fonctionnaires américains, contraints à un congé forcé.

Conséquences pour les Tunisiens

Si la sécurité nationale et certains services essentiels américains restent assurés, l’impact est déjà visible en Tunisie. Les démarches consulaires, cruciales pour les voyages, les études et les affaires, risquent de subir des perturbations tant que Washington ne débloquera pas son budget. En attendant, l’Ambassade à Tunis opère au ralenti, dans l’incertitude du retour à une activité normale.