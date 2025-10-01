Le Tunisien Yassine Guennichi a remporté la médaille d’argent du lancer de poids (catégorie F36) mercredi, lors des championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent à New Delhi, en Inde.

Guennichi a réalisé un jet de 16,96m (nouveau record d’Afrique), derrière le Russe Vladimir Sviridov qui a marqué 17,01m (nouveau record des championnats du monde), tandis que l’autre Russe, Alan Kokoity, a obtenu la médaille de bronze avec un lancer de 16,86m.

Il s’agit là de la quatrième médaille tunisienne de ces mondiaux 2025, après l’or de Yassine Gharbi au 400m en fauteuil roulant (T54), l’argent de Maroua Brahmi au lancer de massue (F32) et le bronze de Raoua Tlili au lancer de poids (F41).