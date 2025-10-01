Le géant du streaming YouTube a accepté de verser 24,5 millions de dollars pour clore les poursuites engagées par Donald Trump après la suspension de son compte en janvier 2021. L’accord figure dans un document judiciaire transmis lundi au tribunal fédéral du district nord de Californie.

Répartition des fonds

Selon ce document, 22 millions de dollars reviendront directement à l’ancien président. Ses avocats ont précisé que cette somme sera affectée au Trust for the National Mall, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la préservation des parcs et monuments de Washington et prévoit la construction d’une salle de bal à la Maison Blanche.

Les 2,5 millions restants seront partagés entre d’autres plaignants, dont l’écrivaine Naomi Wolf et l’American Conservative Union.

Réaction de Donald Trump

Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social en publiant une photo et en saluant « une victoire MASSIVE qui prouve que la censure de la Big Tech a des conséquences ».

Contexte de la suspension

L’affaire remonte aux événements du 6 janvier 2021, lorsque des centaines de manifestants avaient pris d’assaut le Capitole pour contester la victoire de Joe Biden, entraînant la mort de cinq personnes.

Peu après, Alphabet, société mère de YouTube et Google, avait suspendu les comptes de Donald Trump. Le 12 janvier 2021, YouTube a fermé son compte, estimant qu’il avait enfreint le règlement en incitant à contester le résultat du scrutin présidentiel.

Autres règlements similaires

Cette décision s’inscrit dans une série d’actions similaires prises par les plateformes. En janvier, Meta — maison mère de Facebook et Instagram — avait accepté de verser 25 millions de dollars pour solder un litige comparable. En février, X (anciennement Twitter) avait consenti à payer environ 10 millions de dollars pour régler un contentieux lié à la suspension du compte de Trump.