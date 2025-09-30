Le marché boursier a clôturé la séance du mardi sur une note négative. Le benchmark a dévissé de 0,29 % à 12 404,3 points dans un volume modeste de 6,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre MAGASIN GENERAL s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la société s’est hissée de 4,4 % à 9,900 D, dans un volume limité de 2 mille dinars.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action s’est bonifiée de 4,2 % à 0,500 D.

Le titre UIB s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de la banque a trébuché de 4,4 % à 21,510 D, dans de maigres échanges de 5 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre ASSAD a accusé une glissade de 4,4 % à 2,180D. L’action du producteur de batteries automobiles a amassé un volume de 100 mille dinars sur la séance.

ARTES a été la valeur la plus échangée de la séance en amassant un volume de 3,3 MD. Le titre s’est effrité de 1,1% à 11,630 D.