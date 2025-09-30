Les participants au forum national sur “la fabrication des médicaments biologiques en Tunisie”, ont souligné la nécessité d’entamer dans les meilleurs délais la fabrication des médicaments biologiques similaires pour permettre à la Tunisie de rejoindre les pays avancés dans ce domaine.

Les professionnels du système national de fabrication des médicaments ont indiqué mardi au cours des travaux de ce forum, qui a été organisé à l’initiative du pôle de Biotechnologie de Sidi Thabet en collaboration avec l’agence Allemande de coopération internationale (GIZ) que la Tunisie importe jusqu’à présent la plupart des médicaments biologiques de l’étranger, ce qui pourrait causer une surcharge budgétaire et des difficultés au niveau du développement de ce secteur.

Le président directeur général du pôle biotechnologie de Sidi Thabet Ouajdi Souilim a précisé que le développement d’un système national de médicaments biologiques similaires offre une opportunité stratégique à la Tunisie, lui permettant de répondre à ses besoins en médicaments et d’ouvrir des perspectives d’exportation vers les marchés Africains et Européens.

Il a relevé que la Tunisie s’est lancée dans la fabrication d’un nombre limité de médicaments biologiques similaires, qui sont mis à disposition dans les canaux de distribution mondiaux, tels que l’insuline et les anti-coagulants mais n’a pas développé cette filière dans les médicaments vitaux, réservés au traitement du cancer, des inflammations et du déficit immunitaire.

De son côté, le président de l’association tunisienne des médicaments génériques Kamel Idir a relevé que l’industrie des médicaments biosimilaires a connu une évolution à l’échelle internationale et a prouvé son efficacité dans le traitement de plusieurs maladies, en contrepartie de la régression significative des médicaments chimiques.

Il a appelé à la nécessité d’encourager les entreprises d’industrie pharmaceutique et les laboratoires à fabriquer les médicaments biologiques similaires à travers des mesures incitatives et des avantages en leur faveur, outre la mise en place d’un protocole de contrôle afin de garantir la qualité des produits.

“La Tunisie dispose du savoir faire nécessaire et des compétences qui lui permettent de développer ces médicaments au niveau local” a-t-il ajouté.

A noter que ce forum, qui a été organisé en partenariat avec l’association tunisienne des médicaments génériques, la chambre nationale des industries pharmaceutiques a pour objectif de débattre des défis à relever en matière de promotion des médicaments biologiques similaires en Tunisie.