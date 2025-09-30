La gériatre Afef Hammami a confirmé qu’une légère diminution de la masse musculaire est normale avec l’âge, en particulier après 50 ans, mais qu’une perte importante de masse et de force musculaires est un état pathologique qui se caractérise par une perte de poids rapide.

Elle a ajouté, dans une déclaration à l’agence de presse Tunisie Afrique Presse, que la perte de masse et de force musculaires est particulièrement marquée après 70 ans et affecte l’autonomie des personnes âgées, notamment leur capacité à marcher et à se déplacer avec aisance, ainsi que leur résistance aux maladies. Les signes se manifestent par une difficulté à se lever d’une chaise, à faire tomber des objets des mains, et les personnes âgées sont alors sujettes à des chutes fréquentes et à des pertes d’équilibre constantes.

Selon Hammami, cela s’explique par le manque d’activité physique, la carence en protéines, la carence en vitamine D, la malnutrition et les maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies pulmonaires.

Elle a appelé à adopter une série de mesures préventives, telles que la pratique régulière d’une activité physique, la levée de poids légers, le suivi d’un régime alimentaire sain à base de protéines, la prise de compléments alimentaires et un suivi médical.