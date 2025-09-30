Alors que nous approchons de Gaza et entrons dans une zone à haut risque, nous vous tiendrons régulièrement informés. Restez en alerte maximale avec nous.

👁️ Votre regard est notre protection.

Nous avons besoin de vos yeux sur la flottille et de votre voix auprès des institutions internationales. Votre soutien peut contribuer à garantir la sécurité de tous et à nous aider à briser le siège pour ouvrir enfin un couloir humanitaire vers Gaza.

Lire aussi : Flottille pour Gaza

#alleyesonglobalsumudflotilla #globalsumudflotilla #globalmovementtogaza #SailToGaza #BreakTheSiege #FreePalestine