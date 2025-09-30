La Jeunesse Sportive Kairouanaise (JSK) a annoncé, mardi 30 septembre 2025, l’arrivée de Mourad Okbi à la tête de son équipe première de football. Il succède à Ghazi Ghrairi, dont le contrat a été résilié à l’amiable.

Un retour familier pour Okbi

Mourad Okbi prend pour la cinquième fois les rênes du club de la capitale des Aghlabides. Sa dernière expérience à la barre technique de la JSK remonte à la saison 2020-2021. L’entraîneur connaît donc bien l’environnement du club, ses spécificités et ses supporters.

Fin de mission pour Ghrairi

L’annonce de l’arrivée d’Okbi intervient peu après la décision conjointe entre la direction et Ghazi Ghrairi de mettre un terme à leur collaboration.

Ghrairi avait pris en charge l’équipe l’été dernier, au lendemain de la montée du club en Ligue 1 professionnelle.

Un bilan mitigé en début de saison

Sous la conduite de Ghrairi, la JSK a disputé huit rencontres depuis le début de la saison 2025-2026. Le bilan est de trois victoires, un match nul et quatre défaites. Avec dix points au compteur, le club occupe actuellement la neuvième place du classement.

Objectifs et défis à venir

La mission de Mourad Okbi consistera désormais à redresser la trajectoire sportive de la JSK, stabiliser ses résultats et permettre au club de s’installer durablement en Ligue 1 après son retour dans l’élite. Les prochaines semaines seront déterminantes pour donner une nouvelle dynamique à l’équipe et renforcer sa compétitivité.