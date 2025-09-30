Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezeddine Ben Cheikh, a appelé, ce lundi à Dakar (Sénégal), à la mobilisation des fonds nécessaires pour soutenir les projets liés à l’eau et à l’agriculture en Afrique.

Dans son allocution prononcée lors de la 14ᵉ Assemblée générale du Conseil des ministres africains de l’eau (The African Ministers’ Council on Water – AMCOW), en présence de ministres et de hauts responsables de différents pays africains, il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à appuyer la nouvelle vision africaine dans le domaine de l’eau et à contribuer à sa réussite.

L’échange d’expertises dans la mobilisation des ressources hydriques, le dessalement et la réutilisation des eaux traitées sont vivement recommandés, a-t-il lancé.

Ben Cheikh a insisté, selon un communiqué du département de l’Agriculture, sur l’importance de la coopération maghrébine et africaine dans la gestion des eaux souterraines, considérées comme une richesse stratégique pour l’avenir de la sécurité alimentaire.

Le ministre a également mis en avant la volonté de la Tunisie de contribuer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action 2026-2033, de manière à renforcer la complémentarité entre politiques nationales et priorités continentales.

Les travaux de cette rencontre revêt une importance particulière dans la mesure où elle marque l’adoption de la Politique africaine de l’eau 2063, visant à garantir la sécurité hydrique, à renforcer la résilience face aux changements climatiques et à promouvoir le développement durable sur le continent.

En marge de sa participation, le ministre tunisien a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues africains, consacrés à l’examen des opportunités de coopération conjointe et à l’échange d’expériences réussies dans le domaine de la sécurité hydrique et agricole.

La présence tunisienne à cet événement africain de premier plan s’inscrit dans le cadre de son rôle pionnier en matière de diplomatie de l’eau et de son engagement en faveur de l’action africaine commune pour la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, a encore précisé le ministère.