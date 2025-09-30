Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a eu, lundi, un entretien avec son homologue algérien Ahmed Attaf, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale de l’ONU.

La rencontre a permis de réaffirmer la solidité des relations historiques entre les deux pays et de discuter des moyens de les renforcer, à la suite de la visite effectuée début septembre par le président Kaïs Saïed à Alger.

Les deux ministres ont insisté sur l’importance de préparer la prochaine échéance bilatérale dans les plus brefs délais, en vue de développer la coopération, notamment dans les domaines commercial, énergétique et de la gestion des frontières.

Ils ont également abordé plusieurs dossiers régionaux et internationaux, dont le développement et la paix en Afrique ainsi que la coordination des concertations dans le cadre euro-méditerranéen.