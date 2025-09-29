Jérusalem – Selon des informations relayées par la chaîne israélienne Kan et rapportées par l’agence Anadolu, Israël se prépare à intercepter la Flottille SOUMOUD, attendu sur les côtes de Gaza dans quatre jours.

Un précédent déjà établi

Cette éventuelle opération rappellerait les interceptions des navires Madelin et Hanthala en juin et juillet derniers. Comme pour ces cas précédents, l’armée israélienne prévoit d’empêcher le convoi d’atteindre la bande de Gaza, sous blocus depuis plusieurs années.

Une flottille internationale

Près de 50 embarcations ont quitté les côtes grecques en direction de Gaza, constituant à ce jour la plus importante tentative de briser le blocus maritime. La chaîne Kan souligne que l’arrivée du convoi coïncidera avec la fête juive de Yom Kippour, entre mercredi et jeudi.

Entraînements militaires

La marine israélienne a mobilisé son unité de commandos navals, Shayetet 13, qui a mené récemment des exercices destinés à préparer une opération en mer. L’objectif affiché serait de « réduire au minimum les dommages » infligés aux participants, selon les autorités israéliennes.

Une proposition rejetée

Israël affirme avoir proposé aux organisateurs d’acheminer l’aide humanitaire par d’autres voies : via le port d’Ashkelon, par Chypre ou encore par l’intermédiaire du Vatican. Les organisateurs ont refusé ces options, une position qualifiée « d’acte de provocation organisé » par la partie israélienne. Aucun commentaire n’a été obtenu de la part des organisateurs du convoi.

Mesures de précaution sanitaire

Parallèlement, le site israélien Walla rapporte que le ministère de la Santé a demandé à plusieurs hôpitaux du sud du pays, dont Assuta à Ashdod et Barzilai à Ashkelon, de relever leur niveau d’alerte. Cette décision est motivée par la crainte d’éventuelles confrontations entraînant des blessés, d’autant plus que l’activité hospitalière est réduite durant la fête de Yom Kippour.