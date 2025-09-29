Le 19ème Congrès de Médecine de Famille et de Gériatrie, un événement médical majeur qui réunira médecins de famille, spécialistes et experts tunisiens dans leurs domaines, se tiendra les 4 et 5 octobre 2025, à Tunis.

Ce rendez vous scientifique a pour objectif de renforcer les compétences médicales, de mettre en avant les avancées thérapeutiques et d’améliorer la prise en charge des patients, du plus jeune âge jusqu’aux personnes âgées.

Le programme, riche et varié, s’articule autour de conférences, d’ateliers pratiques et d’un cycle de formation continue, permettant d’aborder à la fois les grands enjeux de santé publique et les innovations médicales les plus récentes.

Le samedi 4 octobre, les participants auront l’occasion d’assister à des conférences autour de thématiques de première importance : la prise en charge du diabète et des maladies cardiovasculaires, l’efficacité toujours actuelle de la Metformine, la place des nouvelles molécules (SGLT2, GLP1) dans la pratique quotidienne, la prévention des thromboses veineuses chez la femme, ou encore l’état des lieux du don et de la transplantation d’organes en Tunisie.

La journée sera également l’occasion de débattre de sujets qui concernent directement le quotidien des patients : le choix des statines dans la prévention cardiovasculaire, les troubles du sommeil et leurs solutions, le syndrome de l’intestin irritable, la micronutrition spécifique du sujet âgé, les nouvelles approches thérapeutiques dans la migraine ainsi que le TDAH chez l’adulte, un trouble encore trop méconnu.

Le dimanche 5 octobre sera consacré aux ateliers pratiques, centrés sur la réalité du terrain et l’amélioration de la médecine de proximité.

Les médecins pourront ainsi se former à la prise en charge de l’obésité résistante à l’amaigrissement, à l’incontinence urinaire du sujet âgé, aux dermatoses pédiatriques courantes ou encore aux urgences urologiques et brûlures. D’autres thématiques innovantes viendront enrichir les échanges, comme l’utilisation de l’intelligence artificielle en recherche médicale, la mésothérapie, l’oxygénothérapie, l’accompagnement de fin de vie, la dermatologie du pied ou encore l’éducation à la sexualité de l’adolescent.