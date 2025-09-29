À trois jours de son duel attendu contre le PSG en Ligue des champions, le FC Barcelone a repris la première place du championnat d’Espagne. Les Catalans ont renversé la Real Sociedad dimanche (2-1), lors de la 7e journée de Liga, profitant de la lourde défaite du Real Madrid face à l’Atlético (5-2) pour s’installer en tête avec 19 points.

Une réaction après un début timide

Surpris en première période par un but de l’ancien madrilène Álvaro Odriozola (31e, 1-0), la formation barcelonaise a rapidement trouvé les ressources pour réagir. À la 44e minute, Jules Koundé a égalisé d’un coup de tête sur corner, redonnant espoir aux siens avant la pause.

Le retour décisif de Lamine Yamal

La différence s’est faite en seconde période grâce au retour attendu de Lamine Yamal. Absent lors des quatre dernières rencontres en raison de douleurs au pubis, le jeune attaquant est entré en jeu et a immédiatement pesé. Son centre précis a trouvé Robert Lewandowski (59e), qui a inscrit le but de la victoire (2-1).

Classement et pression au sommet

Avec ce succès, le Barça occupe la première place (19 points), devant le Real Madrid et l’Atlético. La défaite des Madrilènes samedi a ouvert la voie à ce repositionnement. L’Atlético, fort de sa large victoire (5-2), revient également dans la course.

Elche et Séville dans le haut de tableau

Parallèlement, le promu Elche poursuit son impressionnant début de saison. Grâce à sa victoire (2-1) face au Celta Vigo, il s’installe à la quatrième place avec 13 points, provisoirement qualificative pour la Ligue des champions. De son côté, le Séville FC s’est imposé sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0) grâce à un but d’Akor Adams. Avec 10 points, les Andalous grimpent à la 8e place, à proximité des zones européennes.

Autres rencontres et alerte météo

La 7e journée doit se conclure ce lundi avec le match Valence-Oviedo, mais la rencontre reste incertaine. L’agence météorologique espagnole a placé la région de Valence en alerte rouge en raison de fortes pluies. Onze mois après les inondations meurtrières qui avaient coûté la vie à 235 personnes dans l’est du pays, la vigilance est de mise.