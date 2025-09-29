Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir les objectifs de l’initiative Alliance des civilisations des Nations Unies et à renforcer son rôle en tant que cadre international idoine permettant de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les cultures et les religions.

Les propos du chef de la diplomatie tunisienne ont été exprimés, samedi, lors sa participation à la réunion de haut niveau du Groupe des amis de cette alliance tenue, à New York, dans le cadre de la semaine de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon un communiqué du département, le ministre des affaires étrangères a mis l’accent sur le rôle de l’éducation et de la sensibilisation dans la lutte contre l’extrémisme et le fanatisme, plaidant en faveur d’une implication plus poussée des jeunes et des femmes dans les efforts de prévention des conflits et de construction de la paix.

Lors de son allocution, Nafti a réitéré l’appel de la Tunisie au respect des religions et des croyances et à la préservation des valeurs sacrées, affirmant que la liberté d’expression doit être exercée de manière responsable loin du discours d’incitation à la haine ou à l’islamophobie.

Il a, dans ce contexte, annoncé la tenue d’une conférence internationale à Tunis, au mois de novembre prochain, portant sur le rôle de l’Alliance des civilisations dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales.