En marge de sa participation aux travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères a rencontré samedi, au siège de l’ONU, à New York, son homologue égyptien, Badr Abdel Aty.

Cités dans un communiqué, les deux ministres ont réaffirmé la profondeur et la solidité des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, réaffirmant à ce propos leur engagement à booster davantage ces relations bilatérales à travers la concrétisation des recommandations issues de la 18e session de la haute commission mixte Tuniso-égyptienne qui s’est tenue au Caire du 8 au 11 septembre courant.

Les deux parties, rapporte la même source, ont saisi l’occasion pour souligner la nécessité de renforcer davantage la concertation et la coordination entre les deux pays frères autour des questions régionales et internationales, dont notamment, la juste cause palestinienne.