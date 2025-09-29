En marge des travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, vendredi, 26 septembre courant, une réunion avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Selon un communiqué du département, l’entretien a été l’occasion de souligner la profondeur des liens fraternels liant la Tunisie à la Mauritanie et de réaffirmer la ferme volonté des dirigeants des deux pays de hisser les relations de coopération bilatérale au plus haut niveau au service des intérêts des deux peuples frères.

Les deux ministres ont en outre réaffirmé la volonté de leurs pays de renforcer davantage leurs relations de coopération, mettant l’accent sur la nécessité de préparer au mieux les prochaines échéances bilatérales et d’œuvrer à identifier des solutions efficaces permettant de booster davantage le partenariat entre les deux pays dans différents secteurs.

Selon la même source, les deux parties ont évoqué les questions internationales et régionales de l’heureé, notamment l’évolution de la situation dans la région du Sahel.