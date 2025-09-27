L’Atlético Madrid a infligé, samedi 27 septembre 2025, sa première défaite de la saison au Real Madrid. Devant son public, l’équipe de Diego Simeone s’est imposée 5-2 lors de la 7e journée de Liga. Ce succès spectaculaire relance les Colchoneros dans la course au titre.

Julián Álvarez décisif

L’attaquant argentin Julián Álvarez a été le grand artisan de la soirée. Il a ouvert son compteur sur penalty à la 52e minute, puis doublé la mise sur coup franc direct à la 64e. Son influence offensive a donné l’élan nécessaire à son équipe. Antoine Griezmann a scellé la victoire en toute fin de match (90e+4).

Impact au classement

Grâce à ce succès, l’Atlético remonte à la 4e place du championnat avec 12 points. Le Real conserve la tête avec 18 points, mais voit son avance réduite. Cet écart de six longueurs rappelle que la saison reste longue et ouverte.

Un derby à l’image de l’Atlético

Le match a été disputé avec intensité. Fidèle à son identité, l’Atlético a mis en avant combativité et engagement. Après un début de saison qualifié de « catastrophique » par le club, cette victoire illustre un sursaut collectif et mental. Face à un Real Madrid jusqu’ici invaincu, les Colchoneros ont pris le dessus par le jeu et l’énergie.