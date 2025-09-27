Tunis, 27 septembre (TAP) – Le ciel de ce samedi sera marqué par une forte instabilité sur plusieurs régions du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les nuages deviendront localement denses et s’accompagneront de pluies, notamment sur les régions du Centre-Est et du Sud-Est.

Pluies et baisses de températures

Les précipitations pourraient se produire par épisodes orageux, parfois intenses. Les températures maximales oscilleront autour de 20°C dans les hauteurs de l’Ouest. Elles varieront entre 23°C et 27°C au Nord et sur les côtes, et atteindront de 28°C à 33°C dans les autres régions du pays.

Vents violents et phénomènes de sable

Le vent soufflera du secteur nord. Il sera relativement fort à fort sur les côtes Est et dans le Sud, où il soulèvera des phénomènes de sable. Dans le reste du pays, il restera faible à modéré. Lors d’épisodes orageux, des rafales pourraient dépasser ponctuellement les 80 km/h, rendant les déplacements difficiles et réduisant la visibilité.

Mer agitée sur les côtes Est

La mer sera agitée à très agitée au large des côtes Est. Les autorités appellent à la vigilance, notamment pour les activités maritimes et la navigation de plaisance.