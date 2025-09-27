La commission régionale chargée de l’accélération de la réalisation des projets publics s’est réunie, vendredi, au siège du gouvernorat de Siliana, avec à l’ordre du jour le suivi de l’octroi des permis de construire et de lotir ainsi que l’avancement des raccordements des projets publics aux réseaux collectifs.

En marge de cette séance, le directeur régional de l’équipement, Mehdi Ouni, a indiqué à l’Agence TAP que plusieurs difficultés liées au raccordement aux réseaux publics ont été résolues, citant notamment le siège de la direction régionale de l’emploi et de la Formation professionnelle, celui de la direction régionale du commerce ainsi que l’unité locale de promotion sociale.

La rencontre a également permis d’examiner le décret conjoint du ministre de l’Intérieur et de la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, daté du 16 juillet 2025, portant création des commissions techniques de lotissement et de permis de construire, et fixant leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

Selon Laouni, ce texte introduit de nouvelles dispositions, notamment en matière d’octroi d’une plus grande autonomie aux municipalités pour la délivrance des permis et des autorisations de lotissement, avec la possibilité de recourir à des architectes ou des spécialistes en urbanisme.

Il a toutefois précisé que plusieurs municipalités ont exprimé des difficultés quant à la mise en œuvre de ce décret.

À ce titre, la direction régionale de l’équipement engagera des concertations avec le ministère de tutelle afin d’examiner la possibilité d’accorder un délai supplémentaire aux municipalités, le temps de s’adapter aux nouvelles dispositions.