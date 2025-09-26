New York le 26 septembre 2025 /TAP/ – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré qu’un enfant sur trois dans la bande de Gaza n’a consommé aucun aliment au cours des dernières 24 heures, en raison de la pénurie alimentaire provoquée par le blocus sioniste.

Une évaluation rapide des besoins

Dans un communiqué succinct publié ce vendredi, l’UNRWA a indiqué que « selon une évaluation rapide des besoins à Gaza menée par le Comité international de secours, un enfant sur trois a passé une journée entière sans nourriture au cours des dernières 24 heures ».

Enfance sacrifiée

L’agence a souligné que « le prix payé par les enfants et leur enfance à Gaza est insoutenable », ajoutant qu’en raison de ces conditions extrêmement difficiles, de nombreux enfants sont contraints de travailler ou de mendier.

Un appel urgent au cessez-le-feu

L’UNRWA a une nouvelle fois réclamé un cessez-le-feu immédiat, affirmant : « Les enfants de Gaza ont besoin d’un cessez-le-feu, maintenant ».