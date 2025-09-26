Le Club Africain a remporté le derby de la capitale face à l’Espérance sportive de Tunis (23-22), vendredi 26 septembre 2025, lors de la 7e journée du championnat Elite de handball. Le match s’est disputé à la salle omnisports de Radès et a tenu ses promesses, avec une courte victoire qui permet aux « Clubistes » de s’installer en tête du classement.

Une défense solide décisive

Déjà reconnue comme la meilleure défense depuis le début de saison, l’équipe du Club Africain a confirmé sa réputation. En tenant bon face à l’Espérance, elle a transformé sa rigueur défensive en avantage décisif. Ce succès porte son total à 18 points, deux de plus que son rival direct.

Classement : un nouvel équilibre

Avec cette victoire, le Club Africain (18 pts en 6 matches) dépasse l’Espérance (16 pts en 6 matches). Derrière le duo de tête, le CS Sakiet Ezzit et l’Étoile du Sahel suivent avec 15 points chacun, après six journées également. La lutte reste serrée dans le haut de tableau.

Les autres rencontres à venir

La 8e journée se poursuit samedi 27 septembre avec cinq affiches :

SC Moknine – CS Sakiet Ezzit (16h00, salle de Moknine)

EM Mahdia – Étoile du Sahel (17h00, salle de Mahdia)

AS Hammamet – EBS Béni Khiar (18h00, salle de Hammamet)

AS Téboulba – Stade Tunisien (17h00, salle de Téboulba)

CHB Jammel – CHB Ksour Essef (17h00, salle de Jammel)

Classement après la 7e journée

Club Africain – 18 pts (6 j.)

Espérance ST – 16 pts (6 j.)

CS Sakiet Ezzit – 15 pts (6 j.)

ES Sahel – 15 pts (6 j.)

BS Béni Khiar – 13 pts (6 j.)

SC Moknine – 13 pts (6 j.)

EM Mahdia – 12 pts (6 j.)

Stade Tunisien – 10 pts (6 j.)

CS Ksour Essef – 8 pts (5 j.)

CHB Jammel – 7 pts (5 j.)

AS Hammamet – 7 pts (6 j.)

AS Téboulba – 6 pts (5 j.)

Le derby remporté par le Club Africain marque un tournant symbolique dans cette première partie de saison. L’Espérance, battue de justesse, reste au contact, mais voit son rival historique prendre l’ascendant provisoire. La suite du championnat confirmera si cet écart de deux points ouvre une dynamique durable.