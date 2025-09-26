Au cours de la deuxième réunion périodique des directeurs régionaux de la santé, tenue du 22 au 24 septembre à Tabarka, il a été convenu d’intégrer 15 hôpitaux régionaux dans le système de télé radiologie et 16 hôpitaux régionaux dans le système de téléconsultation.

Les participants à cette réunion, organisée en coordination avec le Bureau de l’organisation mondiale de la santé à Tunis (OMS) ont passé en revue plusieurs thèmes liés notamment aux achats publics sous la supervision d’experts et la situation épidémique à l’échelle nationale et mondiale, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la santé.

En marge de cette réunion, une présentation a été faite de la plateforme de vigilance épidémiologique EPIRSURVEILLE et du projet de l’hôpital numérique et le rôle des directions générales dans sa réussite.