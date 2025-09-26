Une mise à jour a été apportée aux échantillons de l’indice Tunindex, des indices sectoriels et de l’indice Tunindex20, par le Comité des Indices Boursiers, réuni le 24 septembre 2025, a fait savoir vendredi, la Bourse de Tunis.

D’après la BVMT, à compter du 1er octobre 2025, la société BNA ASSURANCES intègrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels “8000 – Sociétés Financières” et “8500 – Assurance”.

L’échantillon qui compose l’indice TUNINDEX20, quant à lui, sera marqué par l’intégration de la société Tunisie Leasing et Factoring, alors que la société “Les Industries Chimiques du Fluor” (ICF), quitte l’indice.

Le TUNINDEX20 sera ainsi composé des valeurs suivantes: AMEN BANK, ATB, ATL, ATTIJARI BANK, BIAT, BNA, BT, CARTHAGE CEMENT, CITY CARS, DELICE HOLDING, EURO-CYCLES, ONE TECH HOLDING, POULINA GP HOLDING, SAH, SFBT, SOTUVER, STB, TPR, TUNISIE LEASING, UIB.