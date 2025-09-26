La Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP) a annoncé, vendredi 26 septembre, un changement d’horaire pour la 8e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel. Les rencontres programmées le mercredi 1er octobre débuteront finalement à 15h00, au lieu de 15h30 comme prévu initialement.

Les autres matches, programmés vendredi et dimanche, se disputeront à 15h30.

Programme de la 8e journée

Vendredi 26 septembre

Au Zouiten (15h30) : JS Omrane – AS Gabès

Dimanche 28 septembre

À Radès (15h30) : Club Africain – US Ben Guerdane

À La Marsa (15h30, à huis clos) : CA Bizertin – JS Kairouan

À Béja (15h30) : Olympique Béja – ES Metlaoui

À Zarzis (15h30) : ES Zarzis – AS Soliman

Mercredi 1er octobre

À La Marsa (15h00) : AS Marsa – Espérance de Tunis

À Sousse (15h00) : Étoile du Sahel – Stade Tunisien

À Sfax (15h00) : CS Sfaxien – US Monastir