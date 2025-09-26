La sélection tunisienne de taekwondo participera aux Championnats du monde 2025 qui se tiendront à Wuxi (Chine) du 24 au 30 octobre prochain, avec une délégation de 11 athlètes (hommes et femmes).

Les athlètes tunisiens engagés sont Mohamed Amine Zoghlami (54 kg), Noureddine Triki (58 kg), Mohamed Amine Jendoubi (63 kg), Farès Boujemaï (68 kg), Firas Gattoussi (80 kg), Moataz Aifaoui (+87 kg), Aicha Zoghbi (46 kg), Ikram Dhahri (49 kg), Ouhoud Ben Aoun (53 kg), Chaima Toumi (57 kg) et Wafa Masghouni (62 kg).

Pour rappel, les combats se dérouleront selon le système à élimination directe, conformément aux derniers règlements officiels de la Fédération internationale.

Chaque pays est autorisé à engager un seul athlète par catégorie de poids, tant chez les hommes que chez les femmes.