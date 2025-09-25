Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la deuxième journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue les 27, 28 et 29 septembre (tous les matches à partir de 15h30) :

POULE A

. Samedi 27 septembre

A Menzel Bourguiba :

SA Menzel Bourguiba – US Boussalem arb : Rayane Boukhechina

A Chebba :

CS Chebba – KS Agareb arb : Foued Touti

A Sfax 2 mars :

OC Kerkennah – BS Bouhajla arb : Radhouane Belouaer

A Tataouine :

US Tataouine – CS Msaken arb : Hassène Selmi

. Dimanche 28 septembre :

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – EM Mahdia arb : Houssem Dhahri

. Lundi 29 septembre

Au Zouiten :

CS Hammam-lif – SC Ben Arous arb : Yassine Merghni

A Megrine :

AS Megrine – Sfax RS arb : Amenallah Kouki

POULE B

. Dimanche 28 septembre :

A L’Ariana :

AS Ariana – AS Kasserine arb : Taher Tliche

A Korba :

CS Korba – EGS Gafsa arb : Hamza Msellini

A Jendouba :

Jendouba Sport – ES Sakiet Eddaier arb : Wael Mosbahi

A Ksour Essef :

US Ksour Essef – AS Jelma arb : Ahmed Kilani

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – Kalaa Sport arb : Fédi Boukhris

A Bouchemma :

ES Bouchemma – SC Moknine arb : Iheb Ben Kilani

A Redayef :

CS Redayef – Stade Gabésien arb : Raed Jouirou