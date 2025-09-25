Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la deuxième journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue les 27, 28 et 29 septembre (tous les matches à partir de 15h30) :
POULE A
. Samedi 27 septembre
A Menzel Bourguiba :
SA Menzel Bourguiba – US Boussalem arb : Rayane Boukhechina
A Chebba :
CS Chebba – KS Agareb arb : Foued Touti
A Sfax 2 mars :
OC Kerkennah – BS Bouhajla arb : Radhouane Belouaer
A Tataouine :
US Tataouine – CS Msaken arb : Hassène Selmi
. Dimanche 28 septembre :
A Hammam-Sousse :
ES Hammam-Sousse – EM Mahdia arb : Houssem Dhahri
. Lundi 29 septembre
Au Zouiten :
CS Hammam-lif – SC Ben Arous arb : Yassine Merghni
A Megrine :
AS Megrine – Sfax RS arb : Amenallah Kouki
POULE B
. Dimanche 28 septembre :
A L’Ariana :
AS Ariana – AS Kasserine arb : Taher Tliche
A Korba :
CS Korba – EGS Gafsa arb : Hamza Msellini
A Jendouba :
Jendouba Sport – ES Sakiet Eddaier arb : Wael Mosbahi
A Ksour Essef :
US Ksour Essef – AS Jelma arb : Ahmed Kilani
A Sidi Bouzid :
O. Sidi Bouzid – Kalaa Sport arb : Fédi Boukhris
A Bouchemma :
ES Bouchemma – SC Moknine arb : Iheb Ben Kilani
A Redayef :
CS Redayef – Stade Gabésien arb : Raed Jouirou